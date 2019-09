Globaler Klimastreik: "Fridays for Future" in Niederbayern

Millionen Menschen wollen weltweit an diesem Freitag für den Klimaschutz demonstrieren. In über 150 Ländern soll es Proteste geben. Allein in Deutschland werden Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. In Bayern wird in mehr als 90 Städten zu Demonstrationen aufgerufen. So auch in niederbayerischen Städten wie in Straubing, Mainburg, Landshut, Landau an der Isar, Dingolfing, Vilsbiburg, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Passau und Deggendorf.

"Haindling" bei Fridays for Future in Straubing

Ab zehn Uhr wird in Straubing am Theresienplatz unter dem Motto #AlleFürsKlima demonstriert. Symbolisch startet der Demonstrationszug durch die Altstadt um fünf vor zwölf. Wie die Straubinger Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung mitteilt, gibt es dieses Mal zwei Besonderheiten: Der bayerische Liedermacher Michael Wüllner, der die Demonstrationen in Straubing seit dem ersten Protest unter anderem musikalisch unterstützte, wird ein letztes Mal auftreten. Wie es heißt, widmet er sich beruflich einem neuen Projekt und wird eine musikalische Auftrittspause einlegen. Die zweite Besonderheit wird der Auftritt von Musiker Hans-Jürgen Buchner sein, der als "Haindling" bekannt ist.