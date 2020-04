Globale Klimademo: Fridays for Future-Anhänger streiken online

In ein paar Städten wie Hamburg und Stuttgart werden Streikschilder gesammelt und an öffentlichen Orten aufgestellt, um einen Protest ohne Menschenmassen zu ermöglichen. Auch Würzburger Demonstranten nehmen an der Aktion teil. Sie haben 20 Plakate nach Berlin geschickt.

"Wir erhoffen uns davon, dass der Klimaschutz weiterhin auf der Tagesordnung bleibt." Lorenz Buß, Ortsgruppe Würzburg

FFF: "Netzstreik fürs Klima"

Fridays for Future-Anhänger aus Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg machen außerdem beim deutschlandweiten "Netzstreik fürs Klima" mit. Der Netzstreik findet hauptsächlich auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Twitter statt. Die Demonstranten sind dazu aufgerufen, Fotos, Videos und Texte unter den Hashtags #NetzstreikFürsKlima und #FightEveryCrisis hochzuladen und damit Teil des Protestes zu werden.

"Wir wollen erreichen, dass die Klimakrise auch wie eine Krise behandelt wird." Livia Erfurth, Ortsgruppe Aschaffenburg

Online-Live-Demo mit Musik und Vorträgen

Zudem gibt es bundesweit ab 12 Uhr eine Online-Demo als Livestream auf YouTube zu sehen. Dort treten Künstler, Wissenschaftler und Klimaaktivisten auf. Ergänzend dazu ruft Fridays for Future Aschaffenburg dazu auf, Lieblingsmomente der vergangenen Klimademos auf Instagram zu teilen.

