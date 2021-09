Glimpflicher Ausgang: Geisterfahrer-Unfall auf A73 wegen Hund

Bei Meeder im Landkreis Coburg ist es am späten Montagvormittag auf der A73 zu einem Geisterfahrerunfall gekommen. Eine 84 Jahre alte Rentnerin aus Altenburg (Thüringen) war mit ihrem Hund auf dem Weg zum Tierarzt, als sie wegen Ortsunkenntnis an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd (Thüringen) in falscher Richtung auf die A73 aufgefahren und dann als Geisterfahrerin auf der Nordfahrbahn in Richtung Süden unterwegs war.

Entgegenkommender kann Frontalzusammenstoß vermeiden

Als sie ihre Falschfahrt bemerkte, sei sie langsamer gefahren, schaffte es laut eigenen Angaben aber nicht, von der Autobahn abzufahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf Höhe von Mirsdorf, einem Ortsteil von Meeder, kam der 84-Jährigen ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels entgegen, der in Richtung Suhl unterwegs war und gerade ein Überholmanöver durchführte. Mit fast 180 Kilometern pro Stunde war der Mann auf der linken Spur unterwegs, als er die Geisterfahrerin bemerkte, nach rechts auswich und so einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte.

Zwei leicht Verletzte und 40.000 Euro Schaden

Beide Fahrzeuge streiften sich an der Fahrerseite und wurden massiv deformiert, heißt es weiter. Der Pkw des Mannes schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Beide Wagen blockierten anschließend die Autobahn. Um sie abzuschleppen, musste die Fahrbahn in Richtung Norden für eine halbe Stunde gesperrt werden. Beide Autofahrer erlitten leichtere Schnittverletzungen. Der Mitfahrer des Mannes blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Geisterfahrerin fährt mit Hund aber ohne Führerschein im Taxi heim

Die 84-jährige Unfallverursacherin lehnte eine ärztliche Behandlung ab und fuhr zusammen mit ihrem unverletzten West Highland Terrier mit einem Taxi nach Hause. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Verkehrspolizei Coburg stellte zudem ihren Führerschein sicher. Die Verkehrspolizei Coburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden.