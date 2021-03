Gleitschirmfliegerin im Ruselgebiet abgestürzt - leicht verletzt

Am Freitagnachmittag ist im Ruselgebiet bei Schaufling, im Landkreis Deggendorf, eine Frau mit ihrem Gleitschirm abgestürzt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, blieb die 50-Jährige mit ihrem Gleitschirm in den Baumkronen hängen. Sie wurde nur leicht verletzt.

Bergwacht und Feuerwehr kamen der Frau zu Hilfe

Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr retteten die Frau aus ihrer Notlage. Die Polizei geht davon aus, dass die Gleitschirmfliegerin vermutlich in ein thermisches Tiefdruckgebiet geraten war und deshalb plötzlich stark an Höhe verloren hat.