vor etwa einer Stunde

Gleitschirmflieger stürzt ab und setzt Notruf aus Baumkrone ab

Ein Gleitschirmflieger ist gestern am Hirschenstein knapp einer Katastrophe entgangen. Der Pilot geriet in starken Seitenwind und verfing sich in einem Baum. Von da aus alarmierte er die Rettungskräfte.