13.07.2020, 07:42 Uhr

Gleitschirmflieger stürzt ab und bleibt in Brauneckbahn hängen

Einsatz an der Brauneckbahn: Ein Gleitschirmflieger ist am Sonntag abgestürzt. Aufgrund des starken Windes verfing sich sein Schirm am Tragseil der Kabinenbahn. Die Bergwacht Leggries musste dem 52-Jährigen zu Hilfe kommen.