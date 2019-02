06.02.2019, 13:27 Uhr

Gleise überquert - Mann wird von Zug erfasst und getötet

Tödlicher Bahnunfall gestern Nachmittag im Spessart: In Laufach wurde ein 52-jähriger Mann von einem Regionalzug erfasst. Der Mann war am Nachmittag am Laufacher Bahnhof aus dem Zug gestiegen und dann ins Gleisbett gelaufen.