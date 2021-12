Gleisbauarbeiten: Zwei Menschen bei Explosion verletzt

Auf der Zugstrecke von Cham nach Waldmünchen ist es Samstagmittag beim Bahnübergang Zillendorf im Landkreis Cham zu einem schweren Betriebsunfall gekommen.

Heiße Substanz führt zu explosionsartiger Verpuffung

Wie ein Sprecher der Polizei zum BR sagte, wurden dabei zwei Arbeiter verletzt. Sie wurden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist es bei Schweißarbeiten an beschädigten Gleisen zu einer Explosion gekommen. Eine heiße Substanz kam mit Schnee in Berührung, was zu einer explosionsartigen Verpuffung führte, so der Sprecher.

Arbeiter nicht in Lebensgefahr

Ein Arbeiter wurde an der Hand verletzt, ein weiterer wurde durch die Wucht der Explosion zur Seite geschleudert. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt. Laut Polizeisprecher befinden sich beide jedoch nicht in Lebensgefahr. Weitere verletzte Personen gibt es nicht. Die Bundespolizeiinspektion in Waldmünchen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zurzeit werden Gleisbauarbeiten auf der Strecke Cham-Waldmünchen durchgeführt, deshalb ist die Strecke aktuell für den Zugverkehr gesperrt.