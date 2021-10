Gleisarbeiten bei Holzkirchen: Kein Zug nach Süden

Wegen Gleisbauarbeiten ist ab Freitag früh bei der Bayerischen Regiobahn der Zugverkehr stark eingeschränkt. Konkret betroffen sind die Verbindungen von München nach Bayrischzell, Lenggries und Tegernsee sowie die Strecke ab Holzkirchen nach Rosenheim. Die Bauarbeiten in Holzkirchen sollen bis 5. November dauern.

Auf Ausflüge verzichten

Eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn sagte dem BR-Studio Rosenheim, sie könne allen Münchnern nur den dringenden Rat geben, auf Ausflüge Richtung Süden zu verzichten. In Holzkirchen sei mit dem Zug Schluss, südlich davon werde es keinen Schienenverkehr geben, das werde wohl zu Staus auf den Straßen führen.

Neun Weichen werden erneuert

Der Grund sind umfangreiche Arbeiten am Gleissystem in Holzkirchen. Die DB Netz AG ist für die Schienenwege zuständig, sie wird hier neun Weichen komplett erneuern. Diese Maßnahmen seien erst sehr kurzfristig angekündigt worden, so die Sprecherin der BRB (Bayerische Regiobahn).

Bahn bittet um Entschuldigung

Dieser Vorwurf sei richtig, bestätigte ein Bahn-Sprecher dem BR-Studio Rosenheim, man bitte um Entschuldigung. Das Team habe diesen Fehler aufgearbeitet und werde künftige Baustellen wieder mit mehr Vorlauf ankündigen. Die BRB kommentierte diese Erklärung mit den Worten "sehr löblich". Die Zusammenarbeit funktioniere in der Regel sehr gut, man hoffe, dass in Zukunft solche Absprachen wieder besser laufen.