Gleicher Etat trotz Inflation: "Haushalt in Schockstarre"?

Marathon-Sitzungen ab Dienstag im Landtag: Die Abgeordneten diskutieren drei Tage lang ausschließlich über ein Thema: den mehr als 5.000-Seiten starken Haushaltsentwurf der Staatsregierung. Zum Auftakt steht die Generaldebatte über den Haushalt an, am Donnerstag dann dürfte der Bayern-Etat 2023 mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen beschlossen werden.

Krise über Krise: Muss Bayern jetzt sparen?

In den vergangenen Jahren legte das Volumen des Bayerischen Staatshaushalts kräftig zu. Im Laufe dieser Legislaturperiode von rund 60 Milliarden auf mehr als 70 Milliarden Euro. Mit ein Grund: Die Steuereinnahmen sprudelten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) leistete sich und Bayern Investitionen - etwa in die High-Tech-Agenda. In der Pandemie waren Bund und Land dann genötigt, viel Geld auszugeben, um Notlagen abzufedern - auch das führte zu höheren Staatsausgaben - wenn auch ungewollt. Von "Rekordhaushalt" war deshalb in den vergangenen Jahren schon mal die Rede.

Das aber ist erst einmal vorbei. Der Etat fürs laufende Jahr schrumpft im Vergleich zu 2022 zwar nur minimal, um etwa 60 Millionen Euro, doch angesichts der Inflation kann sich der Freistaat nun womöglich weniger leisten als in den Jahren zuvor. Der aktuelle Haushaltsentwurf sei "faktisch eine Kürzung", erklärt der FDP-Haushaltsexperte Helmut Kaltenhauser. Von einem "Haushalt in Schockstarre" spricht die Haushaltspolitikerin der Landtags-Grünen, Claudia Köhler.

Das Finanzministerium widerspricht. Ziehe man die Corona-Sonderbelastungen vom Haushaltsvolumen im vergangenen Jahr ab - dann ergebe sich für dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahres-Budget ein Ausgaben-Plus von gut fünf Prozent.

Der SPD-Haushaltspolitiker Harald Güller kritisiert, Bayern mache dennoch zu wenig aus seinen finanziellen Möglichkeiten, der Haushalt sei "uninspiriert".

Welche Ressorts sind die Gewinner?

Nicht nur die Summe des Gesamt-Etats bleibt nahezu gleich, auch die einzelnen Ressorts haben im laufenden Jahr ähnlich viel Geld in der Kasse wie 2022. Spitzenreiter in absoluten Zahlen ist das Kultusministerium. Michael Piazolo (Freie Wähler) hat knapp 15 Milliarden Euro zur Verfügung - in diesem Jahr gibt es rund 300 Millionen Euro obendrauf. Ein ähnliches Plus geht ans Ressort von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Bayern investiere damit weiterhin etwa "jeden dritten Euro in Bildung", betont CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer in einer Mitteilung.

Den größten Zuwachs kann Christian Bernreiter für sein Ressort "Wohnen-Bau-Verkehr" verbuchen. Ein Anstieg sei das von stolzen 26 Prozent zum Gesamtetat des Ministeriums, hat der CSU-Fraktionschef für seinen Parteifreund ausgerechnet. Den größeren Haushalt verdankt Bernreiter allerdings auch dem Bund. Auf BR24 Anfrage schreibt sein Ministerium, der Zuwachs rühre "im Wesentlichen aus der Erhöhung der Regionalisierungsmittel durch den Bund und den Mitteln, die für die Einführung des Deutschland-Tickets bereitgestellt werden".

Welche Minister müssen mit weniger Geld auskommen?

Einschneidende Etat-Kürzungen gibt es in keinem Ressort. Zu den kleineren Verlierern zählt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Trotz zahlreicher angestrebter Projekte und der Mammutaufgabe, Gesundheitsversorgung und Pflege in Bayern zu organisieren, schmilzt der Etat des schwäbischen CSU-Politikers um fast 22 Millionen Euro leicht. Auf 29 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verzichten muss Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Ebenso muss das ohnehin finanziell schlank aufgestellte Digitalministerium von Judith Gerlach (CSU) mit nochmal etwas weniger Geld auskommen.

Auch der Ministerpräsident selbst hat ein kleines Minus in seinem Etat: Die Staatskanzlei hat fast vier Millionen Euro weniger zur Verfügung als 2022. Allerdings war der Haushalt der Staatskanzlei nicht zuletzt wegen eines massiven Stellenaufbaus in den Jahren zuvor um 40 Prozent gewachsen - haben die Landtags-Grünen ausgerechnet und scharf kritisiert.

Wie solide ist der Haushalt?

Bayern macht mit diesem Haushalt keine neuen Schulden. Das ist Finanzminister Füracker wichtig zu betonen. "Wir finanzieren solide", erklärte Füracker Ende 2022, als er den Haushaltsentwurf vorstellte. Bayern investiere seit Jahren auch unter strikter Einhaltung der Schuldenbremse auf hohem Niveau. Allerdings: Der Finanzminister greift in diesem Jahr wiederholt auf die Rücklagen des Freistaats zurück. Es sei eine "Entnahme von 3,1 Milliarden Euro" vorgesehen, teilt sein Ministerium mit. Finanziert werden soll damit vor allem der Bayerische Härtefallfonds. Dessen Ausgestaltung allerdings stellt der Oberste Bayerische Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht, der heute vorgestellt wird, in Frage.

Im Finanzministerium rechnet man damit, dass die Haushaltssicherungsrücklage Ende des Jahres nur noch gut 2 Milliarden Euro betragen wird. Ende 2021 hatte Bayern noch knapp 8 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Die Rücklagen schmelzen also stetig. Nicht die einzige Sorge, die Finanzminister Füracker haben dürfte. Denn er geht auch davon aus, dass die Steuereinnahmen sinken werden.