01.10.2018, 14:24 Uhr

Gleich zwei Brände in Haßfurt

In Haßfurt mussten Polizei und Feuerwehr heute gleich zu zwei Bränden ausrücken: In einem Haus hatte es auf einem Balkon gebrannt, in einem anderen in einer Küche. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Wie es zu den Feuern kam, ist noch unklar.