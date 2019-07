Geschlagen, getreten, gequält – auf einem Hof mit 1.800 Milchkühen in Bad Grönenbach im Allgäu sollen einzelne Tiere über Wochen schwer misshandelt worden sein. Die "Soko Tierschutz" spricht von einem besonders grausamen Fall. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Veterinärämter, die auch die Tierschutzvorgaben kontrollieren, klagen seit Jahren über Personalmangel. Fakt ist: In Bayern müssen fast 150.000 landwirtschaftliche Betriebe überprüft werden. Das bedeutet rein rechnerisch, dass in knapp 50 Jahren jeder Hof nur einmal kontrolliert wird.

Politiker fordern Aufklärung

Der Skandal im Unterallgäu sorgt für Entsetzen: Rund 800 Menschen demonstrierten gegen Tierquälerei und forderten ein Ende der Subventionen für Massentierhaltung. Politiker quer durch alle Parteien zeigen sich schockiert, wollen sofortige Aufklärung.

Wie konnte es passieren, dass die Quälereien so lange unentdeckt geblieben sind? Was muss die Politik tun, damit Nutztiere endlich zuverlässig vor Misshandlungen geschützt werden? Und: Sind die vielen Tierwohl-Label nur Augenwischerei?

Kaniber zu Gast bei "jetzt red i"

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Gisela Sengl, agrarpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag.

Franziska Eder und Tilmann Schöberl freuen sich auf die Diskussion! Sie können sich jederzeit auch online beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Meinungen, Lösungsansätzen! Und im Netz gibt es Sendezeitverlängerung: Da geht es nach 21 Uhr noch 15 Minuten weiter.