Gleich fünf Kandidaten wollen ins Rathaus Roth

Der Wahlkampf ist in diesen Wochen nicht ganz einfach. Es hängen Plakate mit großen Portraits der Kandidaten auf Plakatständern in der Stadt. Manche versuchen es mit Videos in den sozialen Medien. Einer bietet einen gemeinsamen Spaziergang mit Hund an. "Eine Rede vor einem vollen Bierzelt wäre mir hundertmal lieber, als in eine Kamera zu sprechen", sagt Andreas Buckreus (SPD). Er hat es mit einer Wahlveranstaltung im Ortsteil Eckersmühlen probiert. Gekommen sind in der vergangenen Woche mit 2G immerhin 25 Menschen. Viele davon waren alte Bekannte.

SPD-Kandidat mit Erfahrung im Stadtrat

Der 38-jährige Polizist Andreas Buckreus gab sich leutselig und nahbar, betonte seine Rother Herkunft und kurze Wege für viele Anliegen. "Weil man sich halt kennt", so Buckreus. Seit einigen Jahren schon sitzt er für die SPD im Rother Stadtrat. Bei der letzten Wahl konnte er gegen den amtierenden Bürgermeister Ralph Edelhäußer 44 Prozent der Stimmen einfahren. Buckreus kann aus dem Stand Zahlen nennen zu wichtigen Vorhaben der Zukunft, wie der Bebauung des Fabrikgeländes von Leoni gleich neben der Rother Kulturfabrik. Auf 105.000 Quadratmetern könne die Stadt dort ein Wohngebiet errichten, 80.000 Quadratmeter müssten wegen der Nähe zum Fluss freibleiben.

Viele leere Läden in der Rother Innenstadt

Fragt man Bürgerinnen und Bürger in Roth, wollen diese zuallererst den Rother Marktplatz wiederbelebt haben. Das Rothmühl-Einkaufszentrum steht seit einiger Zeit so gut wie leer, die Valentin-Passage ist verwaist. Will man mittags etwas essen, steht ein Döner-Lokal mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung, andere Gaststätten öffnen erst Abend. "Es zieht einen nicht mehr in die Stadt", sagt eine Bürgerin. Wenn alljährlich die Triathlon-Sportler in Roth an den Start gehen, ist hier viel los. Unterm Jahr ist es ruhiger in der Triathlon-Hochburg.

CSU schickt politischen Neuling ins Rennen

Um diese Dinge anzupacken, schickt die CSU einen politisch unerfahrenen Kandidaten ins Rennen. Hans-Günther Kraetsch ist Anwalt, versucht es mit Videos in den Sozialen Medien und zieht von Haustür zu Haustür. "Sie könnten mehr lächeln", meldet ihm eine ältere Dame zurück. Kraetsch leitet mit der Spielvereinigung Roth den zweitgrößten Sportverein am Ort. Für die Kandidatur hat ihn Ex-Bürgermeister Ralph Edelhäußer angeworben. Er sitzt seit zwei Monaten für die CSU im Bundestag. Kraetsch habe erst abgewinkt und länger darüber nachgedacht. "Es ist eine spannende Zeit für mich, ich mache vieles zum ersten Mal." Der Zuspruch vieler Menschen habe ihn motiviert.

Noch drei Kandidaten in den letzten Wochen

Während CSU und SPD ihre Kandidaten schon vor Monaten benannt hatten, sind in den vergangenen Wochen noch drei weitere Kandidaten an den Start gegangen. Dass sie es zum Teil trotz überschaubarer Unterstützerzahl geschafft haben, liegt an Corona. Üblicherweise hätten 180 Menschen persönlich im Rathaus für einen Kandidaten unterschreiben müssen, jetzt reichte ein Dutzend auf einem Antrag.

Rother Demokraten mit sechs Unterstützern

Der selbständige Unternehmensberater Michael Ruthardt gründete dazu eine eigene Wählervereinigung: die Rother Demokraten. Sechs Unterstützer fand er dafür, nachdem weder die FDP noch die Frankenpartei ihn als Bürgermeisterkandidaten aufstellen wollte. Ruthardt erklärt, Firmen in Sachen Digitalisierung zu beraten. In den Online-Wahlkampf in Sozialen Medien ist er erst vor kurzem eingestiegen. Auf seiner Agenda steht ein Hallenbad für die Triathlonstadt Roth, er will dies auf dem Gelände des Freibades bauen lassen. Auf Nachfrage kennt er aber keine Details über die Machbarkeitsstudien, die zu diesem Thema in den vergangenen Jahren erstellt wurden. Bisher wurden Hallenbad-Pläne wegen immenser Kosten nicht weiter verfolgt.

Die "Basis" stellt einen Notfallsanitäter auf

Mit der "Basis" stellt eine noch relativ junge politische Gruppierung einen Bürgermeisterkandidaten auf. Die Bewegung gründete sich im Sommer 2021 aus der Protestbewegung gegen Corona-Maßnahmen, sie vereint Impfgegner aus verschiedenen ideologischen Hintergründen. Mit Stefan Kuschel kandidiert ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der seit etlichen Jahren in der Region als Notfallsanitäter arbeitet. Mehr Mitbestimmung und Basisdemokratie, auch Achtsamkeit hat sich die Basis als eine von vier wichtigen Inhalten gegeben. Dass auf der Facebook-Seite Corona-Regeln mit der Diskriminierung im Dritten Reich in Zusammenhang gestellt werden, verteidigt Kuschel mit den Worten "wir wollen aufrütteln". Auf Facebook hat der Kreisverband Roth mehr als Tausend Follower, hier finden sich bisher wenig regionale Inhalte.

Ein Mann mit Hündin für Die Partei

Für die Satirepartei Die Partei hat einer von Roths Stadtgärtnern eine Kandidatur für den Bürgermeisterposten eingereicht. Florian Weber kommt mit Hündin zum Termin mit den anderen Kandidaten. Er will im Wahlkampf Spaziergänge mit Hündin anbieten. Kultur, Sport und die Jugend liegen ihm am Herzen. Er will dem "üblichen Rother Grant" etwas entgegensetzen. "In Roth fühlt man sich beschimpft, wenn man im Gasthaus etwas essen will", sagt er. Im Stadtrat sollte künftig parteiübergreifend besser zusammengearbeitet werden, fordert Weber. "Damit wir endlich mal voran kommen im Sinne der Stadt Roth."