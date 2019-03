Glauber wehrt sich vor Jugendklimakonferenz gegen Vorwürfe

Glauber betonte im Vorfeld der ersten Jugendklimakonferenz in Erlangen, er wolle vor allem die Schülerinnen und Schüler anhören. "Ich bin gekommen, um zuzuhören", so Glauber wörtlich. Er wehrte sich gegen Vorwürfe von Klimaschutz-Aktivisten, die beiden Klimakonferenzen in Erlangen und München seien Showveranstaltungen. Er wolle die Wünsche der Jugendlichen aufgreifen.

Glauber: Protest der Jugendlichen berechtigt

Glauber sieht es seinen Worten zufolge als seine Aufgabe an, die Wünsche und Forderungen der Jugendlichen in den bayerischen Landtag und - soweit möglich - in die Gesetzgebung einzubringen. Der Protest in Sachen Klimaschutz sei völlig berechtigt, so Glauber weiter. Die Jugendlichen hielten der Politik den Spiegel vor.

Zweite Jugendklimakonferenz in München

Glauber diskutiert am Nachmittag mit 180 Schülerinnen und Schülern aus ganz Nordbayern über das weitere Vorgehen beim Klimaschutz. In einer Woche, am 5. April, findet eine zweite Jugendklimakonferenz in München statt. Danach will Glauber die in den Konferenzen erarbeiteten Themen in den Landtag bringen.