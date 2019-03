Flutpolder-Gegner vom Treffen mit Glauber enttäuscht

Umweltminister Thorsten Glauber hat sich bei einer Gesprächsrunde im Wasserwirtschaftsamt mit Gegnern des Flutpolder-Konzepts auseinandergesetzt. Beteiligt waren unter anderem Bürgermeister, verschiedene Bürgerinitiativen sowie die Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler). Vor einigen Monaten hatte Glauber gemeinsam mit Schweiger die beiden Standorte Eltheim und Wörthhof im Landkreis Regensburg besucht, um sich vor Ort ein Bild von der Auswirkung eines geplanten Polders auf die Region zu machen.

Flutpolder-Gegner hätten sich mehr erwartet

Gegner der Flutpolder waren enttäuscht vom Gespräch zum Thema Flutpolder mit dem Umweltminister. Das Treffen sei nicht geeignet gewesen, um intensiv zu diskutieren, sagte der Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Flutpolder, Markus Hörner. Vor allem habe man sich nicht darüber unterhalten, wann eine Abwägung zur Frage der Flutpolder im Landkreis Regensburg stattfinden wird, so Hörner. Völlig offen sei auch geblieben, welche Punkte bei einer solchen Abwägung eine Rolle spielen.

Die Freien Wähler hatten sich bei den Koalitionsverhandlungen für einen Baustopp der geplanten Polder ausgesprochen. Mitte Januar beschloss das Kabinett aber, das Flutpolder-Konzept noch nicht abzuschreiben. Der Ausgang der Polder-Debatte ist noch völlig offen. Laut Glauber gebe es bis zum Herbst vertiefte Untersuchungen. Dabei solle die Wirkung der Polder geprüft werden.

Landwirte wehren sich gegen Polder

In Eltheim und Wörthhof im östlichen Landkreis Regensburg sollten eigentlich Flutpolder, also große Rückhaltebecken, entstehen. Sie sollten im Fall eines Jahrhunderthochwassers geflutet werden und damit die Flutwelle, die durch Niederbayern schwappt, abschwächen. So könnten circa 32 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden.

Derzeit werden diese Flächen hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Die betroffenen Landwirte wehren sich deshalb gegen die Polder. Kritiker befürchten zudem negative Auswirkungen auf das Trinkwasser. Befürworter argumentieren, dass die Polder vor allem die Städte Straubing und Deggendorf vor Überschwemmungen schützen könnten.