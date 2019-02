14.02.2019, 16:49 Uhr

Glauber präsentiert Ideen für Artenschutz

"Wir müssen über das Volksbegehren hinausgehen", sagte Umweltminister Torsten Glauber am Donnerstag in München. Der Freie-Wähler-Minister präsentierte Vorschläge für mehr Artenschutz, die er beim Runden Tisch zu dem Thema einbringen will.