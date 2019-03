Minister Glauber: Polder in Wörthhof und Eltheim nicht vom Tisch

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) nimmt am Dienstag am Jour fixe des Wasserwirtschaftsamts Regensburg teil. Hier informiert er sich über die Planungen der Flutpolder Eltheim und Wörthhof. Die Flutpolder sind in der Gegend umstritten.

Flutpolder: Erst nein, dann vielleicht

Eigentlich hatten die Freien Wähler bei den Koalitionsverhandlungen einen Baustopp der Polder ausgehandelt. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger will lieber in dezentralen Hochwasserschutz investieren, z.B. in Rückhaltebecken auch abseits der Flüsse. Das rief den Widerstand der CSU vor allem in Niederbayern hervor.

Mitte Januar beschloss das bayerische Kabinett, den Bau möglicher Flutpolder an der Donau doch noch nicht zu begraben. Nach Angaben von Umweltminister Thorsten Glauber sind rund 110 Millionen Euro für den Hochwasserschutz entlang der Donau vorgesehen.

Am Montagabend war Glauber bereits bei einer Diskussionsveranstaltung in Gremheim im Landkreis Dillingen. Hier ist die Lage anders herum: Bürger, Politik und Landwirtschaft ärgern sich über die Streichung der Polder in Bertoldsheim, Wörthof und Eltheim, während im Landkreis Dillingen neben dem bestehenden Fließpolder, dem Riedstrom, zwei neue Flutpolder sowie weitere Hochwassermaßnahmen im Gespräch sind. Bei der Diskussionsveranstaltung betonte Glauber: Keine Flutpolder würden ohne Begründung gestrichen, auch nicht die drei seit dem Kabinettsbeschluss im Januar in der Diskussion stehenden Flutpolder Bertoldsheim, Wörthof und Eltheim. Sie würden „vertiefenden Untersuchungen“ unterzogen, so der Minister weiter.

Landwirte wehren sich gegen Polder

In Eltheim und Wörthhof im östlichen Landkreis Regensburg sollten eigentlich Flutpolder, also große Rückhaltebecken, entstehen. Sie sollten im Fall eines Jahrhunderthochwassers geflutet werden und damit die Flutwelle, die durch Niederbayern schwappt, abschwächen. So könnten circa 32 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden.

Derzeit werden diese Flächen hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Die betroffenen Landwirte wehren sich deshalb gegen die Polder. Kritiker befürchten zudem negative Auswirkungen auf das Trinkwasser. Befürworter argumentieren, dass die Polder vor allem die Städte Straubing und Deggendorf vor Überschwemmungen schützen könnten.