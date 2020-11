Glatteisunfall: Rettungswagen rutscht in Hausmauer

Am Sonntagfrüh ist ein Rettungswagen beim Rettungseinsatz verunglückt. Der Wagen rutschte bei Glatteis in Morgenbach nahe Wildsteig (Landkreis Weilheim-Schongau) in die Hausmauer eines Bauernhofs. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, der Beifahrer blieb unverletzt - der Schaden an Fahrzeug und Bauernhof ist erheblich.

Bremsen auf glatter Straße unmöglich

Die beiden Sanitäter waren zu einem medizinischen Notfall unterwegs, als es zum Unfall kam. Am Ortseingang kam der Rettungswagen auf einer stark abfallenden Straße auf der mit Eis überfrorenen Straße ins Rutschen. Jegliche Brems- und Lenkversuche scheiterten. Das Fahrzeug krachte mit voller Wucht in die Hausmauer eines Bauernhofs. Der Aufprall war so heftig, dass ein Großteil des Führerhauses im Haus verschwand.

Einschlagstelle unbewohnt

Die beiden Sanitäter wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zum Glück war das Haus bei der Einschlagstelle unbewohnt, hier befand sich lediglich ein Lager.

Neuer Rettungswagen beschädigt

Feuerwehrkräfte holten das Fahrzeugwrack mit einem Radlader aus der Hauswand. Der Rettungswagen war neu und erst seit ein paar Wochen im Einsatz - bei dem Unfall wurde er erheblich beschädigt. Mit Stützen und Balken sicherten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr die Mauer ab. Einsturzgefährdet sei das Gebäude aber nicht, hieß es nach ersten Informationen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 40.000 Euro.