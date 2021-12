Glatteisunfälle und umgestürzte Bäume in Niederbayern

In Niederbayern hat es in der Nacht weitere Polizei- und Feuerwehreinsätze wegen des stürmischen Winterwetters gegeben - vor allem im Bayerischen Wald. Wie die Einsatzzentrale der Polizei in Niederbayern mitteilt, mussten die Einsatzkräfte 38 mal wegen Glatteisunfällen und umgestürzter Bäume ausrücken. Laut einem Sprecher sind keine schwereren Unfällen mit verletzten Personen passiert.

Eisglätte und Schneekettenpflicht

Weiterhin herrschen im Bayerischen Wald winterliche Straßenverhältnisse: Die B533 ist zwischen Schöfweg und Tumiching im Kreis Freyung-Grafenau wegen Eisglätte in beiden Richtungen gesperrt. Die B11 zwischen Oberkandelbach im Kreis Deggendorf und Patersdorf im Kreis Regen ist für Autos und Lkw nur mit Schneeketten befahrbar. Auf der B85 Richtung Cham besteht zwischen Regen und Patersdorf Schneekettenpflicht für Lkw.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Glätte und leichtem Schneefall in Gebieten über 600 Metern. Über 800 Meter treten Sturmböen auf. Im Flachland regnet es am Vormittag, bei weiterhin lebhaften Winden. Die Höchstwerte liegen dort bei sechs bis neun Grad.

Über 70 Einsätze bereits am Dienstag

Seit Dienstagmorgen hatten Schneefall und starker Wind zu zahlreichen Einsätzen in ganz Niederbayern geführt. Bis in die Nachmittagsstunden verzeichnete die Polizei über 70 witterungsbedingte Einsätze. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.