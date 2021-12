Glatteisunfälle in Oberfranken: Drei Verletzte und hoher Schaden

In der Nacht zu Heiligabend hat es auf den Straßen in Oberfranken mehrfach wegen Glatteis gekracht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken dem BR mitteilte, kam es alleine auf der A 73 im Bereich Coburg und Rödental innerhalb von 20 Minuten zu sechs Unfällen. Dabei sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Hoher Sachschaden nach Kollisionen und Remplern

Die Unfälle ereigneten sich am Donnerstagabend zwischen 19.05 Uhr und 19.25 Uhr. Gegen 19 Uhr hatte laut Polizei Eisregen eingesetzt. Vor allem die Talbrücken bei Rödental und Lautertal auf der A73 seien nahezu unbefahrbar gewesen. Für die Unfallaufnahmen und die Aufräumarbeiten mussten Teilbereiche der Fahrbahnen Stunden lang gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 80.000 Euro.

Glatteis im Landkreis Hof

In Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof kippte am Donnerstagabend ein Auto mit Anhänger wegen Eisglätte an einer Böschung auf der B 173 auf die Seite. Hierbei wurde niemand verletzt. Zweimal krachte es wegen Glatteis in Marlesreuth im Landkreis Hof. Zunächst war laut Polizei ein Auto auf ein parkendes Fahrzeug gerutscht. Schließlich schlitterte ein weiteres Auto in die beiden anderen. Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.