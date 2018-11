Glatteisalarm in ganz Ostbayern: Unfälle und Unterrichtsausfall

Glatteis hat am Freitagmorgen in der Oberpfalz zu mindestens 100 Unfällen geführt. Nach Angaben eines Polizeisprechers steige die Zahl minütlich an. Die Beamten seien im Großeinsatz. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Besonders betroffen seien die Städte Tirschenreuth und Eschenbach in der Oberpfalz. Die Innenstädte seien für den Verkehr gesperrt worden.

Unfälle im Landkreis Tirschenreuth

Im Landkreis Tirschenreuth gibt es derzeit massive Glatteisprobleme. Das teilte die Polizei in Tirschenreuth mit. Seit sieben Uhr komme es immer wieder zu Glatteisunfällen in der Region. "Die Autos stehen überall", teilt Othmar Schieder von der Tirschenreuther Polizei mit. Autofahrer im Landkreis sollten ihr Auto stehen lassen, so die Polizei. Bis auf die Berufsschulen fällt der Unterricht an den anderen Schulen wegen der angespannten Wetterlage im Landkreis Tirschenreuth aus.

Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach kommt es auf den Straßen zu Problemen: Das Schulamt für die Stadt Amberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach hat den Unterricht aber nicht abgesagt. Schüler, die es wegen der Witterungsverhältnisse nicht rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn schaffen, sollen mit ihren Schulen Kontakt aufnehmen.

Unfälle im Raum Cham: Autos stehen lassen

Wegen spiegelglatter Straßen haben sich im Raum Cham heute früh zahlreiche Rutschunfälle ereignet. Bei der Polizei sind bisher mindestens 15 Unfälle registriert, hieß es dort. Selbst Rettungsdienste wurden in Unfälle verwickelt. Der Chamer Polizeichef Alfons Windmaißer bittet die Autofahrer, ihr Fahrzeug momentan am besten stehen zu lassen, bis die Winterdienste die Lage im Griff haben. Die Dienste sind bereits alarmiert. Das Problem auf den Straßen ist vor allem überfrierende Nässe. Die steilen Straßenstücke im Chamer Stadtgebiet wurden von der Polizei inzwischen vorläufig ganz gesperrt, bis dort gestreut wird.

Ähnlich sieht die Lage im Großraum Roding aus, wo sich auch bereits mindestens zehn Rutschunfälle mit Blechschaden ereignet haben. Das Problem sind vor allem die kleineren Straßen und die Siedlungsstraßen, hieß es dort von der Polizei. Von den Bundes-und Staatsstraßen würden keine Probleme gemeldet. Die Winterdienste seien unterwegs. Im Raum Furth im Wald und Bad Kötzting im selben Landkreis ist die Lage dagegen ruhig, so die Polizeiinspektionen dort.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis

In anderen Teilen der Oberpfalz ist die Situation besser: In Regensburg fließt der Verkehr derzeit auf den Hauptstraßen problemlos. Eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes besteht derzeit für Teile der Landkreise Tirschenreuth, Amberg-Sulzbach, Weiden, Regensburg, Cham, Regen, Deggendorf und Schwandorf. Für den Rest der Oberpfalz und auch Niederbayern besteht ebenfalls eine amtliche Glatteiswarnung.