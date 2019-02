07.02.2019, 16:23 Uhr

Glatteis: Vereinzelt Blechschäden in Unterfranken

Gefrierender Sprühregen hat am Donnerstag in Unterfranken zahlreiche Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich laut Polizei jedoch bisher in Grenzen.