Glatteis-Unfallserie mit 24 Fahrzeugen sorgt für A3-Sperrung

Glätte-Warnung bleibt bestehen

Auch in anderen Teilen Deutschlands kam es zu etlichen Unfällen. Auf der A8 bei Pforzheim kam es zu drei Unfällen, bei denen ebenfalls mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Drei Menschen wurden verletzt, die A8 in Richtung Karlsruhe musste gesperrt werden. Auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachen kam es zu mehreren Unfällen wegen Glatteis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Westen und Nordwesten Deutschlands vor Glatteis gewarnt und tut dies auch weiterhin Auch im Verlauf des Donnerstags droht vor allem in höheren Lagen Glätte, am Freitag sogar "allgemeine Glättegefahr". Diese Warnung gilt laut DWD auch für Bayern.