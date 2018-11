Glatteis-Unfälle im Landkreis Wunsiedel und Hof

Glatteis hat am Freitagmorgen zu einigen Unfällen in Oberfranken geführt. Der schwerste Unfall ist auf der Kreisstraße bei Niederlamitz im Landkreis Wunsiedel passiert. Mehrere Autos waren beteiligt, ein Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. In Rehau (Lkr. Hof) stürzte ein Fußgänger und verletzte sich am Kopf. Bei den meisten Unfällen blieb es aber bei Blechschäden. Die Höhe der Schäden ist noch nicht bekannt.

Winterreifen-Pflicht

Die Polizei appelliert gerade in den Wintermonaten zu vorsichtiger und angepasster Fahrweise. "Winterausrüstung, insbesondere Winterreifen, sollten mittlerweile an den Fahrzeugen Standard sein", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Wir appellieren an alle Autofahrer im Landkreis Wunsiedel, heute besonders vorsichtig zu fahren." Jürgen Stadter, Polizeipressesprecher

Warnung vor Frost

In den frühen Morgenstunden hatte es in Hochfranken angefangen zu regnen. Der Frost hatte dazu geführt, dass die Straßen zum Teil spiegelglatt waren. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung vor Glätte inzwischen zurückgenommen. Derzeit wird noch vor Frost in weiten Teilen Oberfrankens gewarnt.

Schule im Landkreis Wunsiedel findet statt

Die Schule findet im Landkreis Wunsiedel trotzdem statt. "Die Unwetterlage ist zu einem Zeitpunkt eingetreten, zu dem bereits etliche Schüler ihren Schulweg angetreten hatten", heißt es in einer Meldung aus dem Landratsamt Wunsiedel. Eltern konnten aber individuell entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule bringen oder zu Hause lassen.