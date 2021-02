Glatte Straßen stoppen mutmaßlichen Schleuser

Die Bundespolizei Passau hat im Bereich Wegscheid einen Syrer festgenommen, der laut Polizei sechs Landsmänner nach Deutschland einschleusen wollte. Er versuchte noch, mit einem Audi Q7 zu flüchten. Die winterlichen Straßenverhältnisse stoppten ihn.

Audi rutscht von der Straße

Eine Streife der Bundespolizei hatte den in Deutschland zugelassenen Audi kurz nach der österreichischen Grenze kontrollieren wollen. Auf Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer nicht, so die Polizei. Mit erhöhter Geschwindigkeit versuchte der Syrer zu fliehen. Aufgrund von Schnee und Eisglätte kam der Audi aber von der Straße ab und blieb beschädigt liegen. Von den Insassen wurde niemand verletzt.

Schneespuren führen zu den Gesuchten

Der in Ostfriesland wohnhafte Fahrer blieb bei seinem Auto, die Insassen versuchten, zu Fuß davon zu kommen. Spuren im Schnee machten sie leicht auffindbar und so konnten die Bundespolizisten kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe sechs Syrer im Alter von 19 bis 28 Jahren festnehmen, heißt es. Der 31-jährige Fahrer wies sich gegenüber den Bundespolizisten ordnungsgemäß aus, die sechs Beifahrer hatten keine Ausweise dabei, so die Polizei.

Mit 140 Stundenkilometern auf Schnee unterwegs

Gegen den Fahrer wird nun wegen versuchter Einschleusung unter schwerwiegender Gesundheitsgefährdung ermittelt. Nach Aussage eines Geschleusten soll der Fahrer nämlich bei dem Fluchtversuch auf schneebedeckter Fahrbahn mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Er wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Geschleuste nach Österreich zurückgeschickt

Die sechs Männer erhielten Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise und wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung nach Österreich zurückgewiesen. Möglicherweise war noch ein weiteres Fahrzeug bei der Einschleusung beteiligt. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen, heißt es.