Glasscheibe in Kleidercontainer: Sortiererin schwer verletzt

Eine Kleider-Sortiererin, die einen Container der Malteser aus Passau bearbeitet hat, hat sich schwer an der Hand verletzt. In dem Container befand sich ein Teil einer Fensterscheibe, die mit bloßem Auge nicht erkennbar war.

Nicht der erste Vorfall

Die Frau, die bei einem Sortierbetrieb in Bremen arbeitet, erlitt eine tiefe Schnittwunde an der Hand. Da derartige Verletzungen durch Fremdkörper in den Kleidercontainern keine Seltenheit sind, appellieren die Malteser in Passau an die Bevölkerung, auch wirklich nur gebrauchte und tragfähige Kleidung in den Containern zu entsorgen. Die Mitarbeiter der Sortierbetriebe untersuchen den Inhalt der Container per Hand.

Keine Müllcontainer

In den 139 Containern mit Malteser-Aufschrift, die in der Diözese verteilt sind, wird immer wieder Müll entsorgt, so Organisationsleiter Florian Fauler: “In den letzten Monaten können wir einen deutlichen Anstieg von Fremd- und Störstoffen bei den Containern unserer caritativen Partner feststellen. Wir möchten die Bürger aufwecken und appellieren an sie, die Container bitte nicht zu missbrauchen und sie nicht mit Renovierungs- oder Gartenabfällen oder ähnlichem zu füllen”.