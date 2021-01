Glashütte Theresienthal schürt Ofen wieder an

In der Traditionsglashütte Theresienthal bei Zwiesel im Bayerischen Wald läuft mit Beginn der neuen Woche die Glasproduktion wieder an - nach rund einem dreiviertel Jahr Zwangspause.

Gründliche Vorbereitungen

Der Re-Start ist gut vorbereitet: In den vergangenen 14 Tagen waren der Ofen und die sogenannten Häfen, in denen sich später die Glasmasse befindet, schrittweise auf 1.350 Grad Celsius aufgeheizt worden, täglich um 100 Grad mehr. Am Samstag wurden zuletzt mit viel Aufwand sechs Glashäfen für die Schmelze eingeschoben. Am Montag wird dann die erste Rohglasmasse aus Quarzsand, Kalk, Soda und Pottasche geschmolzen, aus der dann bei einer Betriebstemperatur von 1.250 Grad wieder fortlaufend Gläser gefertigt werden.

Pause wurde zur Ofensanierung genutzt

Die Luxusglashütte, die als ein der letzten in Deutschland noch Gläser von Hand macht, hatte die Coronakrise zum Anlass genommen, den Glasofen monatelang auszuschalten und zu sanieren. Die Glasmacher waren teils ein Dreivierteljahr in Kurzarbeit und können nun wieder zurück an ihren eigentlichen Arbeitsplatz. Denn wenn der Ofen einmal läuft, dann 24 Stunden am Tag und sieben Tage pro Woche.

Krise traf auch Glashütte

2020 war für Theresienthal der Umsatz um rund ein Drittel eingebrochen. Über die Krisenmonate rettete sich die Glashütte durch das große Rohwarenlager: Gläser wurden graviert, geschliffen, bemalt und auch verkauft. Dafür konnte ein Teil der insgesamt 22 Beschäftigten schon 2020 aus der Kurzarbeit zurück geholt werden. Bei den Kunden herrschte derweil Kaufzurückhaltung - vor allem die Ausstatter großer Yachten oder Villen hielten sich zurück - und es gab keine internationalen Messen, um sich zu präsentieren.

Heißer Glasofen als Signal

Nun hofft Theresienthal auf ein allmähliches Ende der coronabedingten Wirtschaftskrise. Schon alleine die Tatsache, dass der Glasofen wieder an sei - "das Herz jeder Glashütte", so Hüttenherr Max von Schnurbein - sei ein wichtiges Signal an die Kunden weltweit. Für 2021 hat sich Theresienthal erst ab Herbst für eine größere Messe in Frankreich angemeldet. Und: "Jede Krise geht irgendwann vorbei", sagt von Schnurbein. Außerdem könnte auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten, so dass die Leute, wenn sie ohnehin viel zuhause sind, das Bedürfnis haben, sich "was Schönes zu gönnen."