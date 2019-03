Glasfachschule Zwiesel fürchtet um Eigenständigkeit

In Deutschland gibt es nicht viele Glashütten und Glaswerkstätten, die die Glaskrise überlebt haben. Die übrig gebliebenen brauchen dringend Nachwuchs. Gesucht wird im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Glasfachschule Zwiesel ist eine von nur drei in Deutschland und die einzige, die beide Ausbildungsrichtungen, Technik und Kunst, abdeckt.

Kultusministerium will sparen

Um Verwaltungskosten zu sparen, wollte das Kultusministerium die Glasfachschule im Herbst an die Berufsschule in der Nachbarstadt Regen angliedern. Dort werden aber völlig andere Berufe unterrichtet. Für Schulleiter Hans Wudy unverständlich:

"Es klingt erstmal nach Entlastung und Wegnahme von Arbeitsaufwand, der an so einer Schule durchaus hoch ist. Ich bin aber der Meinung, dass die Wege eher länger werden und die Entscheidungsfindung eher mehr und größer. Hans Wudy

Vor allem aber könnte die seit 1904 bestehende Schule, an der auch internationale Tagungen stattfinden, in eine schwächere Nebenrolle gedrängt werden, so Andreas Buske, der Vorstandsvorsitzende der Zwiesel Kristallglas:

"Wir brauchen eine klare Visibilität der Glasfachschule, wir brauchen eine klare Marke Glasfachschule und dafür brauchen wir eine qualifizierte Selbstverwaltung." Andreas Buske