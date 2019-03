Glasfachschule in Zwiesel bleibt eigenständig

Die Glasfachschule Zwiesel bleibt eine eigenständige Schule. Gerüchte, denen zufolge sie angeblich ab Herbst von der Berufsschule Regen aus mitgeleitet werden sollte, sind vom bayerischen Kultusministerium jetzt zurückgewiesen worden.

Unruhe im Umfeld der Schule

Die Gerüchte waren in Zusammenhang mit dem für den Sommer geplanten Wechsel des langjährigen Leiters der Glasfachschule, Hans Wudy, in den Ruhestand aufgetaucht und hatten bei vielen Unterstützern der Schule für Unruhe gesorgt. Der Freyunger FDP-Landtagsabgeordnete Alexander Muthmann hatte daraufhin eine parlamentarische Anfrage an das Ministerium gestartet.

Kultusministerium beschwichtigt

In der Antwort heißt es nun, die Glasfachschule Zwiesel, die eine Sonderstellung in der bayerischen Schullandschaft habe, solle "weiterhin so geführt, profiliert und gefördert werden, dass ihr Bestand auch für die Zukunft gesichert bleibt". Es gebe keine Ansätze, die Selbständigkeit der Schule aufzugeben. Nach Wudys Wechsel in den Ruhestand soll es auch einen neuen Schulleiter geben.

Landkreis sagt weitere Unterstützung zu

Muthmann zeigte sich erfreut von der Zusage und auch die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) begrüßte die Zusage für die Eigenständigkeit der Glasfachschule. Der Landkreis werde die Schule auch weiterhin "bestens unterstützen und ausstatten", betonte sie. Laut der Regierung von Niederbayern sollen aber Verwaltungsaufgaben an die Berufsschule Regen verlagert werden. Das sieht die Landrätin positiv, denn so könne sich die neue Schulleitung auf die Kernaufgaben und die Weiterentwicklung der Schule konzentrieren.

Fachschule mit enormer Bedeutung

An der 1904 gegründeten Glasfachschule kann man alle Berufe rund ums Glas lernen: Vom Glasgraveur, Glasmaler oder Glasmaler bis zum Glasdesigner, ebenso die technischen Berufe in der Glasbranche. Die Schüler der Spezialschule kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Für den Bayerischen Wald als traditionelle Glasregion ist die Schule enorm wichtig. Nicht nur, weil Fachkräfte von dort kommen, sondern auch für das Image der Glasherstellung und für Innovationen in der Branche.