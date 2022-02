Glas-Berufe haben gute Zukunftsaussichten

Immer wieder schließen traditionelle Glashütten - auch im Bayerischen Wald. Doch europaweit betrachtet haben Berufe in der Glasbranche gute Zukunftsaussichten. Denn in diesem Bereich gibt es ganz unterschiedliche Berufe - und Glas, das man gut recyceln kann, gilt als nachhaltiger Werkstoff.

Stabile Schülerzahlen an der Glasfachschule Zwiesel

Gegen den Trend vieler Berufsschulen kann die Glasfachschule Zwiesel ihre Schülerzahlen relativ stabil halten. Aktuell hat sie rund 270 Schülerinnen und Schüler, etwa zwei Drittel davon aus Bayern, der Rest aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ausgebildet werden hier gestalterische Berufe wie zum Beispiel Glasmacher, Glasgraveur, Glasdesigner, Glasmaler oder Glasschleifer. Aber auch technische Berufe kann man hier lernen, zum Beispiel Feinoptiker, Glasapparatebauer oder Glashüttentechniker. Die Berufsaussichten sind gut:

"Im technisch-handwerklichen Bereich haben wir einen Mangel an Aspiranten, das heißt in den Betrieben werden händeringend Auszubildende gesucht. Das hören wir immer wieder und das zieht sich durch die ganze Palette der Berufe." Gunter Fruth, Schulleiter der Glasfachschule Zwiesel

Für viele Berufe gibt es eine Vollzeitausbildung in der Schule, die zahlreiche Werkstätten und einen eigenen Glasofen hat. Insgesamt gibt es nur drei solcher Spezialschulen in Deutschland, neben Zwiesel eine weitere im hessischen Hadamar und eine dritte in Rheinbach bei Bonn.

Besonders gefragt: Glasapparatebauer

Drei Jahre Vollzeitausbildung in der Glasfachschule Zwiesel braucht man für diesen technischen Beruf. Glasapparatebauer stellen aus vorgefertigten Glasröhren Spezialgläser für Labore her. Die Glasröhren gibt es in verschiedenen Durchmessern. Zwiesel bezieht sie vom Glasunternehmen Schott in Mitterteich. Sie bestehen aus Borosilikatglas, das besonders hitze- und chemikalienbeständig ist. Die Glasapparatebauer formen die Röhren an der bis zu 2.000 Grad heißen Flamme eines Tischbrenners zu Glasapparaturen, wobei die Arbeitstemperatur bei 1.260 Grad liegt. Das Glas wird weich – wie zähfließender Honig – und lässt sich dann biegen, in Kugelform blasen, in Spiralen drehen und vieles mehr. Viele Glasapparaturen für Chemielabore wie zum Beispiel Vakkuum-Pumpen oder Kondensatoren entstehen weltweit immer noch in Handarbeit:

"Einfache Reagenzgläser kann man zum Beispiel schon automatisch herstellen, dafür gibt es Reihenmaschinen. Die Handarbeit fängt an, sobald man in den Glaskörper innen etwas einschmelzen oder seitlich ansetzen muss. Maschinen können zwar schon ansetzen, sind aber überfordert, wenn sie Glas gleichzeitig biegen müssen." Robert Wölfl, Fachlehrer für Glasapparatebau an der Glasfachschule Zwiesel