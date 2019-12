Gläubiger beraten Zukunft des TV-Geräteherstellers Loewe

Im Fall des insolventen oberfränkischen Fernsehgeräteherstellers Loewe kommen am Montag (09.12.19) erneut die Gläubiger zusammen. Eine Entscheidung, welches Unternehmen Loewe übernehmen könnte, werde dabei aber nicht getroffen, sagt Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß dem BR.

Hisense und Skytec sind an Loewe interessiert

Bei dem Treffen gehe es darum, die Gläubiger auf den neuesten Stand zu bringen, heißt es. Es gebe auch noch keinen Kaufvertrag für das oberfränkische Unternehmen. Insolvenzverwalter Weiß bestätigt, dass sowohl der chinesische Elektronikkonzern Hisense, als auch der Finanzinvestor Skytec aus Zypern Interesse an Loewe haben. Die Entscheidung zum Verkauf liege aber beim britischen Finanzinvestor Riverrock, der die Namensrechte von Loewe hält.

Entscheidung soll bis Weihnachten fallen

Weiß sagt, er hoffe auf eine Lösung zur Übernahme bis Weihnachten. In der letzten Woche hatte Hisense der Bayerischen Staatsregierung seine Pläne vorgestellt. Laut dem oberfränkischen Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach (CSU) will der chinesische Konzern demnach Loewe erhalten und in Kronach ein Forschungs- und Entwicklungszentrum bauen. 100 Arbeitsplätze könnten so entstehen. Im Sommer hatte Loewe zum zweiten Mal nach 2013 Insolvenz angemeldet. 400 Mitarbeiter verloren dadurch ihren Job.