Gläubige empfangen umstrittenen Kardinal Woelki mit viel Applaus

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat an Maria Himmelfahrt einen Freiluft-Gottesdienst im Wallfahrtsort Maria Vesperbild (Lkr. Günzburg) gefeiert. Mit Beifall hatten die gut 3.000 Gläubigen den Kardinal empfangen. Was dem Erzbischof sichtlich gut tat, denn in seiner Heimat schlägt Rainer Maria Woelki derzeit viel Kritik entgegen. Mitarbeiter des eigenen Bistums werfen Woelki mangelnden Willen bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen vor. Er hatte ein Gutachten zu sexueller Gewalt in der Kirche nicht veröffentlichen lassen. Laut jüngsten Medienberichten sollen PR-Berater empfohlen haben, den Beirat der Betroffenen zu beeinflussen.

Kardinal Woelki: "Wir dürfen auf Gott vertrauen"

Zu den aktuellen Vorwürfen wollte Kardinal Woelki bei seinem Besuch in Maria Vesperbild keine Stellung nehmen. Er zeigte sich erfreut, dass so viele Gläubige zum Gottesdienst gekommen und in einer großen Lichterprozession zur Fatimagrotte gezogen waren. Gerade in der Zeit nach Corona sei es wichtig, dass die Menschen wieder zusammenkommen, erklärte der Erzbischof. Sie sollten sich zudem nicht von den aktuellen Krisen wie dem Ukraine-Krieg und der Energieknappheit verunsichern lassen. "Wir dürfen auf Gott vertrauen“, sagte der Erzbischof.

Maria Vesperbild zeigt sich "geehrt" von Woelkis Besuch

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart zeigte sich erleichtert über den Verlauf der Messe, die nur kurzfristig von einem Regenschauer geprägt war, es hatte keine Proteste gegen den Kardinal gegeben. "Ich bin froh, dass hier keine Störer gekommen sind", sagt Reichart. Auf der Internetseite der Wallfahrtskirche zeigt man sich trotz der jüngsten Medienberichte geehrt vom Besuch des Kardinals, der bereits vor mehr als zwei Jahren eingeladen worden war: "Mit den Augen des Glaubens sehen wir in ihm einen Nachfolger der Apostel, der mit einer ganz besonderen Berufung und Autorität zu uns spricht. Wir danken ihm, dass er standhaft zum von den Aposteln überlieferten Glauben steht und sich nicht dem Zeitgeist anpasst.“ Gerade konservative Kreise sehen in der Kritik an Woelki einen Versuch, bestehende Strukturen in der Kirche ändern zu wollen.

Missbrauchsgutachten: Woelki steht in der Kritik

Der Erzbischof steht wegen seines Umgangs mit sexualisierter Gewalt in der Kirche seit längerem in der Kritik. Es geht um ein Missbrauchsgutachten, das das Kölner Erzbistum in Auftrag gegeben, aber nicht veröffentlicht hatte. Woelki begründete dies mit inhaltlichen und äußerungsrechtlichen Mängeln - Kritiker werfen dem Erzbischof dagegen mangelnde Transparenz und Willen zur Aufklärung vor.

Zuletzt hatten sich auch mehrere hohe Kirchenvertreter, die Stadtdechanten in Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal und Remscheid – kritisch gegenüber Woelki geäußert. Der Remscheider Stadtdechant Thomas Kaster nannte die Situation "quälend“ und forderte ein klares Wort von Papst Franziskus. Dieser hatte Woelki vergangenes Jahr in eine fünfmonatige Auszeit geschickt und verlangt, ein Rücktrittsgesuch vorzulegen. Die Entscheidung des Papstes steht noch aus.

Woelki soll Betroffenen-Beirat beeinflusst haben

Ein Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" legte vor einigen Tagen offen, dass sich Woelki Hilfe von PR-Beratern geholt haben soll. Laut interner Dokumente sollen die Kommunikationsexperten dem Bistum vorschlagen haben, den Betroffen-Beirat zu beeinflussen, damit dieser zustimmt, dass das Gutachten nicht veröffentlicht wird. So eine Strategie sei eines katholischen Christen und erst recht eines Kardinals nicht würdig, erklärte Ingrid Kloß, die stellvertretende Diözesanvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft.

Viele Mitarbeiter des Bistums haben "ihr letztes Vertrauen verloren"

Sie ist mit ihrer Einschätzung nicht allein. Pfarrer, Gemeindereferentinnen und andere Funktionsträger des Bistums werfen Woelki vor, "ihr letztes Vertrauen verloren zu haben". In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern sie einen Neuanfang mit personellen Veränderungen. Nötig sei der Wille zu Transparenz und echter Aufklärung. Diesen Vorwurf wiederum hatte Generalvikar Assmann in einem Brief an alle Mitarbeiter des Bistums zurückgewiesen, vielmehr sei im Kontext des Missbrauchsgutachtens "die Perspektive des Betroffenen immer handlungsleitend gewesen".