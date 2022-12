Glätte und Schneefall sorgen für Unfälle in Ostbayern

Für das südliche Niederbayern gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis. Und auch in der Oberpfalz ist es stellenweise glatt und es schneit. Das hat bereits zu mehreren Unfällen geführt.

Zum Artikel: Sicher Radfahren im Winter

Bisher 29 Unfälle in der Oberpfalz

Verkehrsunfälle beschäftigten die Einsatzkräfte in der Oberpfalz: Wegen der Witterungsverhältnisse gab es laut Polizeipräsidium Oberpfalz in der Region 29 Verkehrsunfälle (Stand 18.30 Uhr) im Zusammenhang mit Schnee- und Eisglätte. Lediglich in einem Fall wurde ein Mensch leicht verletzt.

Schwerpunkt der Unfälle waren Stadt und Landkreis Regensburg. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kam es auch zu Behinderungen im Straßenverkehr: Auf der A3 zwischen Nittendorf und Regensburg Ost stockte der Verkehr in Richtung Passau auf 15 Kilometern. Hier gab es laut Polizei auch mehrere Unfälle.

B11 bei Grafling und Rusel: Lkw hängen an Steigungsstrecken fest

Auch in Niederbayern haben die starken Schneefälle seit dem frühen Nachmittag zu mittlerweile 38 Unfällen geführt (Stand 19.30 Uhr). Bislang gab es acht Verletzte. Unter anderem kam es im Bereich der Steigungsstrecken im Landkreis Deggendorf, insbesondere an der B11 bei Grafling und im Ruselgebiet bei Schaufling, aufgrund der Witterung zu Behinderungen wie feststeckenden Fahrzeugen und Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Mittlerweile stecken aber keine Lkw mehr fest, so die Einsatzzentrale der Polizei.

Auf der Kreisstraße 12 in Straubing-Ittling kam es aufgrund festhängender Lkw ebenso zu Behinderungen wie auf der Staatsstraße 2326 im Bereich Konzell. Auf der A93 stand auf Höhe Siegenburg im Landkreis Kelheim ein Lkw quer, die Autobahn war in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Abend an.

Sowohl der Bauhof Deggendorf als auch das Staatliche Bauamt Passau mit der Straßenmeisterei Deggendorf seien seit dem frühen Nachmittag mit allen Fahrzeugen draußen, um zu streuen und zu räumen, heißt es auf Nachfrage des BR.