Glätte und Nebel: Massenkarambolage mit 29 Verletzten auf A7

Frau bei Unfall auf A7 eingeklemmt

Weil es sehr neblig und glatt war, konnten die nachfolgenden Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu weiteren Auffahrunfällen. Die Sichtweite lag unter 50 Metern. Eine Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Drei weitere Personen wurden ebenfalls schwer verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Weitere 25 Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Auch drei Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Fahrzeug der Polizei wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Hinweis: In einer ersten Meldung der unterfränkischen Polizei war nur von zwölf Verletzten die Rede. Inzwischen ist die Zahl auf 29 angestiegen. Wir aktualisieren den Artikel immer wieder.