Glätte auf der A73: Schwer beladener Lkw kippt von der Fahrbahn

Plötzlich einsetzender Schneefall und überfrierende Nässe sind die Ursache eines schweren Lkw-Unfalls auf der A73 im Landkreis Coburg gewesen. Ein mit Abrissbeton beladener Sattelzug geriet nahe der Ausfahrt Eisfeld-Süd ins Schleudern und rutschte seitlich von der Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Aufgrund des hohen Gewichts habe sich der Sattelzug die Böschung hinaufgeschoben, wodurch der Anhänger abgeknickt und umgekippt wurde. Dabei ergoss sich die Ladung auf die Fahrbahn.

Lkw-Fahrer hatte Glück im Unglück

Der Lasterfahrer konnte von den eintreffenden Rettungskräften leicht verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend in eine Krankenhaus gebracht werden. "Das war ein sehr glücklicher Unfallverlauf", so der Kreisbrandinspektor des Landkreises Coburg, Stefan Zapf. "Bei dieser schweren Ladung hätte es durchaus passieren können, dass der Fahrer schwerer verletzt gewesen wäre." Laut Polizei könnte der Unfall einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit geschuldet sein. Die Polizei in Coburg bittet Zeugen daher um sachdienliche Hinweise.

Glätte machte auch den Rettungskräften zu schaffen

Wegen der Schneeglätte kam es im Rückstau zu einem Folgeunfall mit einem weiteren Verletzten. Feuerwehr und Rettungskräfte hatten laut Zapf wegen der "außerordentlichen Glätte" ebenfalls Schwierigkeiten zur Unfallstelle zu gelangen. Die A73 musste zwischen den Anschlussstellen Coburg und Eisfeld-Süd für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.