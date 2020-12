Giscard d´Estaings umjubelte Rede in Würzburg

Ganz Würzburg ist auf den Beinen, als der französische Staatspräsident Valery Giscard d´Estaing am 9. Juli 1980 auf Staatsbesuch in der Mainfrankenmetropole weilt. Auf der Festung Marienberg hält er eine herzliche Rede. Komplett in deutscher Sprache begrüßt Giscard "Ihre wunderbare Stadt, ein geistiges und künstlerisches Zentrum Frankens". Die Brüder im "Land der Ostfranken" seien über ihre Geschichte und Kultur seit dem Karolingerreich eng mit Frankreich verbunden, fährt er fort. "Ein Franzose fühlt sich heute in Würzburg nicht als Fremder!"

Gemeinsamkeiten von Würzburg und Frankreich

Der Kunstfreund Giscard d´Estaing zählt die künstlerischen Gemeinsamkeiten auf: einen romanischen Dom, eine mittelalterliche Festung und ein gotisches Rathaus. Besonders angetan ist er von der Residenz. Das "herrliche Bauwerk" sei ja bereits von Napoleon "das schönste Haus Europas" genannt worden. Der Wiederaufbau der Stadt nach den Zerstörungen des Krieges beweise die Beharrlichkeit, die dem Franken eigen sei, so Giscard d´Estaing.

Giscard lobte deutsch-französische Partnerschaft

"Ich weiß, dass Franken ein gastfreundliches Land ist und die Franken kontaktfreudig sind", so der Staatspräsident weiter. Das bewiesen auch die Bande zwischen Würzburg und seiner nordfranzösischen Partnerstadt Caen. Solche Beziehungen hätten große Bedeutung und trügen zum gegenseitigen Kennenlernen bei und seien Garanten der Freundschaft und Solidarität. Giscard d´Estaing beschließt seine Rede mit den Worten: "Es lebe Würzburg! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!"

Hoher Staatsbesuch in Würzburg

Der französische Staatspräsident hatte sich im Juli 1980 in der Residenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß getroffen. "Giscard schritt zunächst das Karree der rund 8.000 jubelnden Zuschauer und nach den Nationalhymnen die Front einer Ehrenhundertschaft der Bereitschaftspolizei ab", berichtete die Main-Post. Mit leichter Verspätung war die französische Delegation zuvor mit Hubschraubern auf dem Residenzplatz gelandet, wo Schätzungen zufolge bis zu 20.000 Menschen auf den Politiker warteten.

Einheit Europas zentrales Thema seiner Amtszeit

Der in Koblenz geborene Giscard d´Estaing bekleidete zwischen 1974 und 1981 das höchste Staatsamt in Frankreich. Das Zusammenwachsen Europas wurde zu einem zentralen Thema seiner Amtszeit. Zusammen mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt gilt er als Gründervater der gemeinsamen europäischen Währung. Am Mittwoch ist der Spitzenpolitiker im Alter von 94 Jahren nach Herzproblemen an den Folgen einer Corona-Infektion in Authon im Departement Loir-et-Cher gestorben, wie seine Familie mitteilte.