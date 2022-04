Girls' Day: Wie lassen sich junge Frauen für Technik begeistern?

"Das ist doch nichts für Mädchen", ist so ein typischer Satz, bei dem Nüsra Kemaldar nur den Kopf schütteln kann. Die 20-Jährige studiert Informatik im vierten Semester an der Technischen Universität München (TUM). Damit zählt sie noch immer zu einer Minderheit: In ihrem Bachelor-Studium liegt der Frauenanteil an der TUM bei 21 Prozent, was in etwa dem bayernweiten Schnitt entspricht.

Dabei kommt es in den Augen der Studentin überhaupt nicht auf das Geschlecht oder andere Kriterien an. "Egal welche Nationalität, egal was für eine Religion – das ist alles komplett egal", sagt sie. Es gehe nur darum, wie sehr man sich bemüht, wie sehr man etwas machen wolle. "Das ist das Einzige, was zählt."

Trotz Bestnoten in Physik und Mathe: Schülerinnen trauen sich nicht

Kemaldar hat ihr Abitur auf einem Mädchen-Gymnasium gemacht. Sie habe deshalb nie erlebt, dass ihr gedanklich Steine in den Weg gelegt worden wären, was sie als Frau alles besser nicht machen solle. Doch tatsächlich ist das noch immer häufig der Fall, beobachtet Maya Götz. Die Medienwissenschaftlerin und -pädagogin hat kürzlich eine Studie zu den Berufswünschen von Mädchen und Jugendlichen erstellt. "Selbst bei einer Eins in Physik, Mathematik und Informatik haben Mädchen das Gefühl: Sie können nicht genug, sie sind nicht genügend ausgebildet, dort werden Frauen nicht ernst genommen", fasst Götz die Ergebnisse zusammen.