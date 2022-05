Girls' Day bei Airbus: Industrie lockt mit Aufstiegschancen

Fluggeräte- oder Industriemechanikerin: In diese Berufen bekommen 15 Schülerinnen und Schüler aus Meitingen einen ganz praktischen Einblick bei Airbus Helicopters. Der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall-und Elektroindustrieverbände, Bertram Brossardt, macht Werbung bei den die Siebt- und Neuntklässlerinnen.

Aufstiegsschancen und gutes Gehalt

Auf die Frage einer Schülerin, was die Industrie Frauen zu bieten hätte, sagt Brossardt: In der Metall- und Elektroindustrie hätten Frauen jede Chance aufzusteigen, und dazu verdiene man im Vergleich zu anderen Branchen gutes Geld – im Schnitt 5.400 Euro pro Monat.

Die Schülerinnen nehmen an der Girls' Day Akademie teil. Diese wird finanziert von der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, der Bundesagentur für Arbeit und dem bayerischen Wirtschaftsministerium.

Drei Tage lang Feilen, Bohren, Löten

Drei Tage lang lernen sie das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth kennen und bauen gemeinsam mit den Airbus-Auszubildenden kleine Modellhubschrauber aus Metall. Dabei sollen die Schülerinnen Techniken wie das Feilen, Bohren oder Löten kennenlernen. "Ich konnte es mir vorher noch nicht so richtig vorstellen, einen technischen Beruf zu erlernen, aber wir haben viele Einblicke in verschiedene Handwerksberufe bekommen", sagt die 13-jährige Amelie Erhard und fügt hinzu: "Jetzt kann ich es mir viel besser vorstellen."

Nur 17 Prozent weibliche Beschäftigte in technischen Berufen in Bayern

Neben den drei Tagen bei Airbus nimmt die Girls' Day Akademie bei den Schülerinnen insgesamt 120 Unterrichtsstunden in Anspruch. Neben Firmenbesuchen stehen dabei eigene Projekte auf dem Stundenplan: Gespräche mit sogenannten Role Models, also Frauen mit Vorbildfunktion, Bewerbungstraining, aber auch ein Elternabend zu MINT-Berufen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ziel der Akademie ist es, um Nachwuchs zu werben. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt der Anteil der weiblichen Beschäftigten in den MINT-Berufen in Bayern nur bei 17 Prozent.

Bei Airbus Helicopters in Donauwörth ist man stolz darauf, zumindest bei den Auszubildenden in den technischen Berufen einen Frauenanteil von 30 Prozent zu haben. Laut Ausbildungsleiter Joachim Herfert helfe im Einzelfall vor allem die Mundpropaganda, um junge Frauen für eine Ausbildung bei Airbus zu begeistern.