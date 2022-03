Gipsabbau in Bayerns zweitgrößtem Wasserschutzgebiet?

Seit über 100 Jahren sprudeln die Quellen bei Zell am Main für die Bewohner der Stadt Würzburg: Um 1912 wurden drei Stollen in den Zeller Berg gegraben, aus denen seitdem Trinkwasser gewonnen wird. Seit 1978 ist dort ein Trinkwasserschutzgebiet von sieben Quadratkilometern ausgewiesen – zu klein, wie schon in den 1990er Jahren klar wurde. Aber es dauerte weitere 30 Jahre, um das Schutzgebiet entsprechend zu erweitern: auf nun 66 Quadratkilometer. So der Plan. Aber dem können noch einige Hindernisse entgegenstehen.

Jahrzehntelange Untersuchungen

Das neue Wasserschutzgebiet bei Würzburg ist kein Einzelfall: Die Verfahren zur Ausweisung neuer Schutzgebiete dauern häufig Jahrzehnte: Umfangreiche hydrogeologische Untersuchungen, Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes, die Einschätzung der Gesundheitsbehörden – erst wenn das alles vorliegt, wird das Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes eröffnet. Und dann können noch einmal Jahre ins Land gehen, denn nun dürfen Bürger, Gemeinden, Landwirte und andere Betroffene sich dazu äußern und ihre Einwände vorbringen. Jedes Wasserschutzgebiet ist mit Einschränkungen verbunden, Eigentums- und Nutzungsrechte werden berührt, die im Grundgesetz verankert sind. Auch deshalb dürfen Schutzzonen nur in dem Umfang ausgewiesen werden, wie es unbedingt notwendig, erforderlich und verhältnismäßig ist.

Gips-Bergwerk im Wasserschutzgebiet

Als wenn dieses aufwendige Verfahren nicht genügend Hürden bieten würde, plant der fränkische Gips-Konzern Knauf mitten im geplanten Wasserschutzgebiet zwischen Altertheim, Helmstadt und Waldbrunn ein riesiges Gips-Bergwerk. Denn hier lagern hochwertige Gipsvorkommen. Seit 25 Jahren erkundet Knauf den Untergrund mit umfangreichen Bohrungen, um Gefährdungsszenarien für das Trinkwasser durchzuspielen. Projektleiter Jens Reimer ist zuversichtlich: "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es gar keinen Grund zur Annahme, dass es durch den Gipsabbau einen negativen Einfluss auf das Grundwasser geben kann. Eine dicke Tonschicht dichtet das Gipslager ab."

Abbau unterhalb der Grundwasseradern

Der Gips-Abbau soll in rund 80 Metern Tiefe stattfinden, unterhalb der wasserführenden Schicht. Grundsätzlich ist Bergbau in Wasserschutzgebieten in Bayern verboten. Die Zeller Stollen liefern rund die Hälfte des Trinkwasserbedarfs der Stadt Würzburg, sollte diesen Grundwasseradern etwas zustoßen, wären sie kaum ersetzbar. Die beiden Verfahren laufen unabhängig voneinander: Das eine wird vom Bergamt begutachtet, das andere unterliegt der Prüfung durch die Behörden des Landratsamtes und des Wasserwirtschaftsamtes, das heißt: Das eine kann unabhängig vom anderen genehmigt oder abgelehnt werden.

Bayerns Sonderweg

Bayern hat 3.200 Trinkwasserschutzgebiete, also gut fünf Prozent der Landesfläche. Das ist wenig im Vergleich zu anderen Bundesländern: In Hessen sind es 50 Prozent, der bundesweite Durchschnitt liegt bei 15 Prozent der Landesfläche. Wie so oft geht Bayern auch hier einen Sonderweg: Es soll bewusst nur so viel Fläche mit den strengen Auflagen versehen werden, wie notwendig. Innerhalb eines Wasserschutzgebietes gibt es drei Zonen – und inwieweit Nutzungsrechte eingeschränkt werden, hängt von der jeweiligen Schutzzone ab: Schutzzone 1 umfasst den engen Kernbereich um den Brunnen, der ist umzäunt, es gilt ein Betretungsverbot. Die Zone 2 stellt sicher, dass das Wasser 50 Tage Fließzeit bis zum Brunnen benötigt, in dieser Zeit sterben Krankheitserreger ab. Hier darf nicht gebaut werden, Landwirte dürfen keine organischen Dünger, wie Gülle oder Festmist ausbringen. Die Zone 3 umfasst oft das gesamte Einzugsgebiet der Brunnen, hat aber auch die schwächsten Beschränkungen. Hier darf Landwirtschaft betrieben werden, nur sehr gefährliche Einrichtungen wie Tanklager oder Pipelines sind untersagt. In Würzburg soll lediglich die Zone 3 erweitert werden.

Wasserschutzgebiet abhängig vom Untergrund

Wie groß ein Wasserschutzgebiet sein muss, hängt vor allem vom Untergrund ab: Die Gegend um Würzburg ist von Muschelkalk geprägt, ein Karstgestein mit Hohlräumen, durch die das Wasser rasch in tiefe Schichten sickert – ohne ausreichend gefiltert zu werden. Auch deshalb soll das neue Schutzgebiet hier den gesamten Einzugsbereich der Brunnen, also 66 Quadratkilometer, umfassen.