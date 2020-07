Gipfelbuch-Eintrag: Wer sah vermisste Wanderin aus München?

Renate Bundschuh aus München wird seit dem Freitag der vergangenen Woche, dem 24. Juli, im Gebiet zwischen Saalachsee und Thumsee vermisst. Die 53-Jährige war nach Bad Reichenhall gefahren und wollte in den Berchtesgadener Bergen wandern. Am Tag ihres Verschwindens war sie auf dem Nordgipfel des Rabensteinhorns und trug sich ins Gipfelbuch ein. Den Eintrag hat ein Polizeibergführer, den ein Polizeihubschrauber in dem Wandergebiet abgesetzt hatte, am 25. Juli entdeckt.

Der einzige Eintrag im Gipfelbuch am 24. Juli

Der Eintrag von Renate Bundschuh ist nach Angaben der Bad Reichenhaller Polizei der einzige an diesem Tag. Allerdings schrieb die Münchnerin nur das Datum, den 24. Juli, aber keine Uhrzeit ins Buch. Die Polizei geht davon aus, dass auch andere Wanderer den Gipfel besucht, sich aber nicht im Gipfelbuch eingetragen haben, oder die umliegenden Wanderwege an diesem Tag nutzten, wo ihnen die 53-Jährige möglicherweise begegnet ist.

Polizei: Eintrag erfolgte ungefähr um die Mittagszeit

Aufgrund der zeitlichen Abfolge des Tagesablaufs könnte die Vermisste aus Sicht der Polizei den Eintrag um die Mittagszeit oder frühen Nachmittag vorgenommen, sich dort noch kurze Zeit aufgehalten und danach den Rückweg angetreten haben. Am späten Nachmittag, gegen 17.45 Uhr, wurde sie von ihrem Ehemann per Messengerdienst auf ihrem Handy kontaktiert. Die Nachricht wurde laut Chatverlauf zwar übertragen, aber nicht gelesen.

Die Polizei hofft nun, dass jemand Renate Bundschuh am 24. Juli zwischen 11 und 17.30 Uhr in diesem Bereich gesehen hat. Hinweise nimmt die Bad Reichenhaller Polizei unter 08651 / 970-0 entgegen.

Seit Samstag wird nach der Wanderin gesucht

Seit Samstag suchen Polizei und Bergwacht nach der Vermissten. Auch mit einem Hubschrauber wurde die Gegend um den Müllnerberg bei Bad Reichenhall mehrmals abgeflogen. Der höchste Gipfel dort ist das Rabensteinhorn, gefolgt vom Pflasterbachhorn und dem Müllnerhorn.