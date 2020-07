06.07.2020, 11:33 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Gin aus dem Medizinhistorischen Museum

In Ingolstadt kommt der Gin aus dem Museum. Die Zutaten stammen aus dem Arzneipflanzengarten des Medizinhistorisches Museum, dem "Hortus medicus". Und so heißt der Gin auch. Unzählige Kräuter wandern in die Kupferdestille.