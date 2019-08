Gillamoos-Volksfest: Viel Arbeit für die Sicherheitsmitarbeiter

Das Gillamoos-Volksfest in Abensberg im Landkreis Kelheim beginnt. Der Gillamoos in Abensberg ist eines der ältesten Volksfeste in Niederbayern. Weit über die Region hinaus bekannt ist es wegen der deftigen Politikerreden, die zeitgleich in den Bierzelten stattfinden. Vertreter aller Parteien werden am Montag wieder beim Politischen Frühschoppen in den verschiedenen Zelten im Rede-Duell gegeneinander antreten. Das bedeutet viel Arbeit für die Organisatoren und die Polizei, die rund um das Volksfest für Sicherheit sorgen. Die letzten Vorbereitungen laufen.

Unfälle jeglicher Art sind immer ein Worst-Case

Die Marktmeister Konrad Ettengruber und Heribert Eichstetter sind für fast alles verantwortlich, was sich rund um das Gelände abspielt. Kurz vor Beginn des Gillamoos-Volksfestes drehen sie noch eine Runde. Dabei gehe es vor allem um die Sicherheit, sagt Konrad Ettengruber. "Ein Unfall jeglicher Art ist für uns immer ein Worst-Case. Wir tun alles, was menschenmöglich ist, um das im Vorfeld schon abzuwehren. Es gibt immer Unwägbarkeiten, aber die versuchen wir weitgehend auszumerzen", so Ettengruber.

Eigener Sicherheitsdienst auf dem Gillamoos

Die Sicherheitsvorkehrungen sind bereits seit Jahren hoch, sagt Eichstetter. Zäune sichern viele Bereiche ab, ein eigener Sicherheitsdienst patrouilliert auf dem Fest, an den Eingängen werden gezielt Taschen kontrolliert, die Lautsprecheranlagen der Zelte und Fahrgeschäfte lassen sich mit einem Knopfdruck ausschalten, damit Notfalldurchsagen gut zu hören sind. Und natürlich gibt es an den Eingängen auch große Poller, um Autos oder Lastwagen im Ernstfall stoppen zu können. Die Mischung der vielen einzelnen Sicherheitsmaßnahmen sei wichtig, sagt Eichstetter - und habe sich in den letzten Jahren gut bewährt. Im Vergleich zu anderen Festen dieser Größe habe das Gillamoos-Volksfest nur wenige Probleme mit der Sicherheit.

Polizei erwartet ruhigen Verlauf

Das bestätigt auch Maximilian Bohms von der zuständigen Polizei in Kelheim. Im vergangenen Jahr habe es weniger als 30 Straftaten gegeben - ein ruhiger Verlauf für ein Volksfest, so Bohms. "Wir hatten aber auch schon Jahre mit 60 Straftaten. Aber wir haben wieder Unterstützungskräfte angefordert und eine hohe Polizeipräsenz draußen. Normalerweise erwarten wir einen ähnlich ruhigen Verlauf wie letztes Jahr", sagt der Polizist.