Gillamoos: Söder warnt vor Linksruck - Aiwanger spottet

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und ausgebaut.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl haben Politiker von CSU, Freien Wählern, Grünen, AfD und FDP beim politischen Frühschoppen im niederbayerischen Abensberg kräftig gegen den politischen Gegner ausgeteilt. Die SPD verzichtete auf eine Kundgebung.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zur Bundestagswahl

Nach Meinung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder geht es bei der Bundestagswahl Ende September um eine Richtungsentscheidung: Im Kern gehe es um die Frage, ob Deutschland ein bürgerliches Land bleibe oder nach links rutsche, sagte Söder beim politischen Gillamoos-Frühschoppen im niederbayerischen Abensberg. Die CSU wolle verhindern, dass Deutschland erstmals eine Regierung bekomme, an der die Linkspartei beteiligt sei. "Das hat unser Land nicht verdient." Die Linke sei die Nachfolgepartei der SED und traue sich bis heute nicht, sich von der DDR-Vergangenheit zu distanzieren. Teile der Linken würden vom Verfassungsschutz beobachtet. "Ich weiß schon, warum die den Verfassungsschutz abschaffen wollen."

Söder: Wo ist das Team Scholz?

Söder warnte, Rot-Rot-Grün wolle "Steuern, Bürokratie, Enteignen". Er kritisierte, der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wolle nicht nur in Deutschland neue Schulden machen, sondern "gemeinschaftliche Schulden für ganz Europa", sogenannte Eurobonds. Das lehne er ab.

Der bayerische Ministerpräsident versicherte, er unterstütze den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet "zu 100 Prozent". "Ich lobe ihn öfter als manche, die es könnten." Letztlich gehe es aber nicht um Personen, sondern um "unser Land", argumentierte der CSU-Chef. "Für unser Land ist Links immer falsch und noch mehr Links total falsch, liebe Freunde, das brauchen wir nicht!" Als Laschet ein Team von Fachpolitiken vorgestellt habe, sei es sofort zerredet worden. "Wo ist denn das Team Scholz?"

Die FDP warf der CSU-Vorsitzende vor, sie rücke mit jedem Tag näher an Links heran. Eine Links-Regierung mit der FDP als kleinstem Partner wäre laut Söder eine "verdünnte Links-Suppe, die wird trotzdem nach Links schmecken". Jeder, der die FDP wähle, bekomme am Ende Rot-Grün. Und eine Stimme für die Freien Wähler sei ohnehin eine verlorene Stimme, da sie den Einzug in den Bundestag nicht schaffen würden. Im Westen kenne die Freien Wähler keiner, "und im Norden versteht sie keiner".

Aiwanger: Wahl zwischen Faschingsprinz, Schlumpf und Kobold

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger warf den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Annalena Baerbock - Orientierungslosigkeit vor. Aiwanger spottete, es sei bezeichnend, dass die Wähler die Wahl hätten "zwischen einem Faschingsprinzen, einem Schlumpf und einem Kobold". Keine diese Kandidaten werde es "ordentlich auf die Reihe bringen".

Ebner-Steiner attackiert Söder

Die bayerische AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner betonte, die AfD sei die einzige richtige Opposition in Deutschland. Dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder warf sie eine links-grüne Anbiederungspolitik vor, die der CSU und dem Freistaat schade. "Niedergang hat einen Namen, Markus Söder." Der Ministerpräsident habe sich selbst zum "Krisenkönig" gekrönt und geißle die Republik mit "seinen Corona-Zwangsmaßnahmen". Baerbock bezeichnete sie als "Karikatur einer Kanzlerkandidatin".

FDP-Landeschef Föst: CSU hat mehr Leichen im Keller als Politik im Kopf

FDP-Landeschef Daniel Föst spottete, Laschet wirke, als würde es ihn völlig überfordern, was eine Unions-geführte Bundesregierung nach 16 Jahren als Hausaufgaben hinterlassen habe. Es gebe so viel zu tun wie noch nie. "Wir brauchen ein System, das belohnt, statt zu verbieten." Scharfe Kritik übte er auch an der CSU: "Die CSU hat mehr Leichen im Keller als sie Politik im Kopf hat."