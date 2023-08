Gillamoos in Abensberg und Karpfhamer Fest starten

In Abensberg im Kreis Kelheim startet am Donnerstagabend der Gillamoos. Er ist der größte Jahrmarkt der Hallertau und einer der ältesten in Bayern. Seine Wurzeln gehen auf eine Wallfahrt zur Kapelle St. Gilgen zurück, die erstmals im Jahre 1313 urkundlich erwähnt wurde.

3.000 Trachtler beim Umzug

Am Abend findet zum Auftakt der 51. Holzsägewettbewerb statt. Bei den Frauen gehen mehr als 25 Teams an den Start, bei den Männern sind es mehr als 90. Der große Auszug wird dann am Freitag um 17.30 Uhr stattfinden. Mehr als 3.000 Trachtler, zahlreiche Gespanne und geschmückte Fahrzeuge werden dabei sein. Anschließend ist der Bieranstich.

Zum BR24-Spezial: Die Bayerische Landtagswahl 2023

Spannung vor Aiwanger-Auftritt beim Frühschoppen

Bundesweit bekannt ist der Jahrmarkt wegen seines Politischen Frühschoppens am Gillamoos-Montag. Traditionell treten in verschiedenen Festzelten führende Politiker ans Mikrofon und liefern sich wenige Meter voneinander entfernt einen verbalen Schlagabtausch – kurz vor der bayerischen Landtagswahl.

Für besondere Brisanz dürfte in diesem Jahr der Auftritt des Freien Wähler Chefs Hubert Aiwanger sorgen, der wegen der Flugblatt-Affäre im Fokus steht. Für die Union haben sich CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz angekündigt, bei den Grünen spricht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für die AfD wird Bundessprecherin Alice Weidel teilnehmen. Bei der FDP ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Hauptredner.

Der Gillamoos dauert bis zum Montag, 4. September. In dieser Zeit werden rund 300.000 Besucher erwartet.

Karpfhamer Fest und Rottalschau in Bad Griesbach

Im Bad Griesbacher Ortsteil Karpfham im Landkreis Passau beginnt am Donnerstagabend eines der größten Volksfeste Bayerns: das Karpfhamer Fest. Die damit verbundene Rottalschau öffnet am Freitag. Die Organisatoren erwarten gut 400.000 Besucher. Im Wahljahr darf auch Politprominenz nicht fehlen: Bürgermeister Jürgen Fundke (ÜW) wird am Donnerstag um 18 Uhr in der Afhamer Hütte die erste Maß Festbier anzapfen. Tags darauf gibt Landrat Raimund Kneidinger (CSU) an gleicher Stelle den Startschuss für die diesjährige Rottalschau, eine der größten Messen für Landtechnik in Süddeutschland.

Die Vorbereitungen seien nicht ganz einfach gewesen, heißt es vom Festverein. Die Aufbauarbeiten seien zunächst durch die sengende Hitze, dann durch heftige Unwetter erschwert worden. Vorsitzender Jürgen Pentlehner: "Aussteller, Schausteller, Festwirte und deren Mitarbeiter haben sich richtig reingehängt, damit das Fest pünktlich und problemlos starten kann." Lediglich ein durch die heftigen Regenfälle durchweichter Aussteller-Parkplatz könne nicht befahren werden.

Platz für 20.000 Besucher

Da die Wetteraussichten für die nächsten Tagen eher gut sind, erwarten die Verantwortlichen einen entsprechenden Besucherandrang. Die Gäste kommen vorwiegend nicht nur aus dem ostbayerischen Raum, sondern auch aus dem angrenzenden Österreich. In den sechs Festzelten haben knapp 20.000 Besucher Platz. Im Programm spielen traditionell die Pferde eine große Rolle: Der berühmte Zehnerzug ist am Samstag und Sonntag zu bestaunen. Das große Karpfhamer Reitturnier ist am Montag um 8 Uhr geplant. Die Maß Bier kostet heuer 11,70 Euro. Das sind 60 Cent mehr als letztes Jahr, aber weniger als bei anderen großen Volksfesten wie dem Gäubodenfest in Straubing (12,20 Euro) oder dem Oktoberfest in München (bis zu 14,90 Euro).

Auch in Karpfham wird politisiert

Auch auf dem Karpfhamer Fest finden traditionell politische Kundgebungen statt, allerdings ist hier nicht das gesamte Parteienspektrum vertreten. Wegen der aktuellen Ereignisse dürften auch hier die Auftritte von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am Freitag um 12.30 Uhr und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag um 14.30 Uhr besondere Beachtung finden. Am Montag wird Landwirtschaftsministerin Michael Kaniber (CSU) unter anderem die Rottalschau besuchen, außerdem findet an diesem Tag die Bauernkundgebung mit dem Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, statt.

Der genaue Ursprung des Karpfhamer Festes ist nicht bekannt. Vermutlich begann die Tradition Anfang des 19. Jahrhunderts, als hier Pferdesportveranstaltungen und Tierprämierungen stattfanden.