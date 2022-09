Ende der politischen Sommerpause: der Gillamoos in Abensberg

Zwei Jahre gab es pandemiebedingt kein Volksfest und nur eine abgespeckte Version des politischen Frühschoppens in Gasthäusern. Heute gibt es wieder Bierzelte, Redner, Publikum, Bier und Brezn. Für die Politikerinnen und Politiker dürfte es ein spannender Stimmungstest werden, wenn sie ihre Basis wieder im Bierzelt treffen und das in einer schwierigen politischen Lage. Die Energiekrise und das Entlastungspaket der Bundesregierung dürften wichtige Punkte in allen Reden sein.

Wüst und Kühnert in Niederbayern

Bei der CSU spricht neben Parteichef Markus Söder auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, bei den Grünen neben den Landtagsfraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter.

Im SPD-Zelt bekommt Landeschef Florian von Brunn Verstärkung durch Generalsekretär Kevin Kühnert. Bei den Freien Wählern spricht unter anderen Hubert Aiwanger, bei der AfD Landeschef Stephan Protschka und bei der FDP der Landesvorsitzende Martin Hagen.

Zu erwarten: Attacken auf Ampel und Staatsregierung

Attacken auf die Ampel sind zu erwarten von denen, die nicht mitregieren in Berlin, also von der AfD, den Freien Wählern und der Union, Attacken auf die bayerische Staatsregierung von denen, die in Bayern in der Opposition sind, also von Grünen, SPD, AfD und FDP.

Auftakt ins letzte Jahr vor der Landtagswahl

Mit dem politischen Frühschoppen startet die bayerische Politik nach der Sommerpause wieder ins politische Jahr – das letzte, bevor in ungefähr zwölf Monaten ein neuer Landtag gewählt wird. Es dürfte, wie bei Bierzeltreden üblich, ein heftiger Schlagabtausch werden und ein Vorgeschmack auf den langsam heraufziehenden Landtagswahlkampf.