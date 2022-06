Katze im Auto erschreckt Fahrerin - 25.000 Euro Schaden

Ein Autofahrerin ahnte nichts Ungewöhnliches, als sie am Samstag während der Fahrt routinemäßig in den Rückspiegel schaute. Auf der Rückbank aber saß eine Katze und erschreckte sie so sehr, dass sie gegen einen geparkten Wohnwagen fuhr.