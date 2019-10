Gigabit-Ausbau in Berching kann beginnen

Der Ausbau von schnellen Gigabit-Internetleitungen in Berching kann beginnen. Die Stadt ist eine von sechs Pilotkommunen in Bayern und bekommt am Dienstagabend den ersten Förderbescheid von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker überreicht.

Förderung, obwohl es schon schnelles Internet gibt

Im Dezember hatte die EU-Kommission gebilligt, dass der Freistaat als bisher erste Region in Europa den Ausbau in Gebieten fördern darf, in denen bereits Übertragungsgeschwindigkeiten von 30 Megabit pro Sekunde funktionieren, aber keine Gigabitbandbreiten erreicht werden können. Schnelles Internet mit 30 Megabit pro Sekunde ist zwar in den 43 Ortsteilen von Berching da, aber die Netze können nicht mehr leisten. Im Gewerbegebiet in Breitenfurt/Wegscheid bekommen die Unternehmen nun das ultraschnelle Hochgeschwindigkeitsnetz mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde mit Glasfaser direkt in die Firma.

Noch heuer soll der Ausbau losgehen

Am Dienstagabend unterzeichnet Bürgermeister Ludwig Eisenreich (CSU) mit dem ausbauenden Unternehmen einen Vertrag. Noch heuer soll es mit dem Ausbau losgehen, so Eisenreich. Der Industriepark Erasbach wird eigenwirtschaftlich aufgerüstet, auch er war zunächst Teil des Pilotprojekts. Der Freistaat fördert den Ausbau mit 106.000 Euro, das sind 60 Prozent der Kosten. Die restlichen 40 Prozent muss die Kommune übernehmen. Auch private Haushalte entlang der Strecke können an das schnelle Internet anschließen. Berching ist die zweitgrößte Flächen-Kommune in Bayern, so der Bürgermeister. Weitere Pilotkommunen in Bayern sind Ebersberg, Hutthurm, Kulmbach, Kammerstein und Kleinostheim.