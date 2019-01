Giftmord im Fichtelgebirge: Urteil ist rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof hat nun das Urteil des Landgerichts Hof bestätigt. Die Hofer Richter hatten die Frau im vergangenen Juli wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frau hatte die Tat auch zugegeben – allerdings betont, dass sie 64-jährigen Mann im November 2017 nicht töten, sondern nur für einige Tage außer Gefecht setzen wollte.

Täterin war unglücklich verliebt

Eigenen Angaben zufolge war die 39-Jährige in die Lebensgefährtin des Mannes verliebt - allerdings hatte die Lebensgefährtin die Gefühle der Regensburgerin nicht erwidert. Der Verteidiger der unglücklich verliebten Frau hatte wegen Körperverletzung mit Todesfolge eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren für ausreichend gehalten und deshalb gegen die Verurteilung wegen Mordes Revision eingelegt.

Im Internet nach Gift gesucht

Die Revision wurde nun vom Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen, da die Nachprüfung des Urteils keine Rechtsfehler ergeben habe, teilte das Landgericht Hof heute mit. Das Landgericht Hof hatte im Urteil unter anderem darauf hingewiesen, dass die 39-jährige Regensburgerin sich gezielt im Internet über Vergiftungsmethoden informiert habe.

„Auch tragische Figur“

Doch sie sei nicht das „mordende Monster, sondern selbst auch eine tragische Figur“ – so das Gericht in der Urteilsbegründung wörtlich. In einer Therapie im Bezirkskrankenhaus Regensburg wegen Depression habe sie gelernt, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln – und ihre Ziele besser durchzusetzen. Doch dabei habe sie das Lebensrecht des Mannes dann völlig negiert, erklärte das Landgericht Hof bei der Urteilsverkündung.