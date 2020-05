Giftiges Wasserkreuzkraut im Sinngrund wird entfernt

Naturschutz-Helfer in Warnwesten bekämpfen seit Tagen im Naturschutzgebiet Sinngrund das Wasserkreuzkraut. Die giftige Pflanze hat sich in den vergangenen Jahren auf den Sinngrundwiesen stark ausgebreitet und beeinträchtigt zunehmend die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Dadurch ist auch die purpurrot-weiß oder grünlich-weiß gefleckte und geschützte Schachbrettblume gefährdet. Einige Wiesen im Sinngrund sind bereits stark befallen. Im Sommer zur Blütezeit der Giftpflanzen mäht der Maschinenring Arnstein & Mitteilmain die sehr stark befallenen Flächen ab, bevor sich Samen bilden kann. Im Spätsommer ist sogar eine zweite Maschinenmahd notwendig. Das anfallende Mahdgut wird in der Biogasanlage in Burgjoß entsorgt.

Verbreitung des Wasserkreuzkrauts wird erfasst

Der Naturpark Spessart-Verein hat daher zusammen mit den Naturschutzbehörden und den fünf Kommunen der Sinngrund-Allianz ein Projekt zur systematischen Erfassung und Zurückdrängung des Wasserkreuzkrauts gestartet. Gebietsbetreuer Christian Salomon und Naturpark-Rangerin Berit Arendt werden den Erfolg der Maßnahmen in 50 markierten Beobachtungsflächen messen. Die Regierung von Unterfranken fördert das Vorhaben mit knapp 70.000 Euro.

Für Mensch und Tier gefährlich

Das lichtbedürftige Wasserkreuzkraut, auch Wassergreiskraut genannt, kommt vor allem in Nass- und Feuchtwiesen vor. Im Sinngrund hat sich die Art in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Experten vermuten, dass die Pflanze vom Klimawandel profitiert. Die von Ende Juni bis Oktober gelb blühende Pflanze ist für Mensch und Tier stark giftig. Tritt sie in großen Mengen auf einer Wiese oder Weide auf, wird die Nutzbarkeit der Flächen etwa für die Heugewinnung stark eingeschränkt.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!