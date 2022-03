Giftige Schönheit in den Haßbergen - Kuhschellen blühen wieder

Die ersten Blüten sind offen, in wenigen Tagen erwartet Katja Winter ein blauviolettes Blütenmeer. Die Rangerin im Naturpark Haßberge kennt Flächen, an denen sich die Kuhschellen derzeit von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Expertin warnt jedoch: Wer diese Pflanze anfasst, müsse mit Hautreizungen und Schwellungen rechnen.

Blüte gleicht einer Glocke

Die Kuhschelle ist auch bekannt als Küchenschelle. Die Bezeichnung kommt von der Kuhglocke. Wie eine Glocke hängt der Blütenkopf am Stängel. Und die Verkleinerung "Kühchen“ hat zur Bezeichnung "Küchen“- Schelle geführt. Ihre Wurzeln reichen bis zu einem Meter tief in die Erde. Im März und April zeigt sich die Wildblume mit bis zu 40 Zentimetern in voller Pracht und Größe. Es sei wichtig im Naturpark auf den Wegen zu bleiben, sagt die Rangerin. Pflanzen, wie die Kuhschellen würden sonst schnell zertreten.

Wilde Rarität in den Haßbergen

Kuhschellen gibt es in vielen Farben auch im Handel zu kaufen. Die Wildform steht unter Naturschutz. Sie braucht nährstoffarme Böden und sonnige Standorte. Größere Blühflächen kommen nur noch selten vor. Diese lassen sich auch bewirtschaften. Das Gras muss jedoch schonend gemäht werden und auch bei der Beweidung gibt es einiges zu beachten. Deshalb werden diese Flächen häufig mit Naturschutzgeldern gefördert.

Trockenheit verändert Wachstum

Die Trockenheit der vergangenen Wochen geht aber nicht spurlos an diesen Pflanzen vorbei. Sie wachsen nicht mehr ganz so hoch. Im Naturschutzgebiet "Hohe Wann“ bei Haßfurt sind Kuhschellen zu finden. Mit über 1.000 Hektar ist es eines der größten Naturschutzgebiete in Bayern. Es gibt hier viele Flächen mit Magerrasen - für Naturschützer sehr hochwertige Flächen. Dort entwickelt sich Fauna und Flora facettenreich. Ideale Bedingungen auch für die Kuhschellen. Von März bis April blühen sie. Die Frühblüher sind für Bienen auch eine wichtige Nahrungsquelle.